Lula e família devem ficar no Guarujá-SP até dia 18 Sem a aglomeração de curiosos e de jornalistas, como ocorreu nas cinco vezes anteriores em que descansou no Forte dos Andradas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da mulher Marisa Letícia, dos filhos, noras e netos, teve hoje o seu segundo dia de férias no Guarujá, litoral paulista. De acordo com fontes do Planalto, a reserva foi feita para a família até o próximo dia 18.