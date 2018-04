Lula é 'faca de dois gumes', diz 'La Nacion'

Em análise publicada nesta segunda-feira sobre as eleições municipais, o jornal argentino La Nacion comenta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria "uma faca de dois gumes" para o PT. De acordo com a análise, as eleições municipais demonstraram que o PT se consolidou como uma das três grandes forças políticas do país, mas também mostraram que o "magnetismo do presidente não se transmite por indução aos candidatos de seu partido". Segundo o jornal, apesar de Lula gozar de imensa popularidade no Brasil, essas popularidade não se transfere automaticamente para o PT, ou seus candidatos, o que pode ser um problema nas eleições de 2010. "Para Lula, o maior revés do segundo turno de domingo foi a derrota em São Paulo de sua protegida, a ex-ministra Marta Suplicy, a quem não pôde transferir nem um grama de seu carisma." O jornal cita uma frase de Lula, que atribuiu sua popularidade e sucesso ao conhecimento que tem sobre o povo, para dizer que "se Lula encarna a alma do povo brasileiro, ao PT se apresenta agora um desafio mais material do que espiritual: se manter no poder depois das eleições presidenciais de 2010". Para o La Nacion, Lula "não apenas perdeu a batalha na cidade mais populosa, rica e poderosa do Brasil", mas sofreu a "humilhação" de perder para um aliado de seu grande rival, José Serra. O jornal ainda comenta que com o resultado das eleições de domingo, fica difícil prever o que poderá ocorrer no pleito presidencial de 2010, mas "o que parece evidente, com o resultado de ontem, é que o PT precisa mais do que nunca de seus sócios do PMDB se quiser se manter no poder em Brasília". Outros jornais A derrota do PT em São Paulo também foi destaque em outros jornais. O argentino Clarín publicou matéria com o título "Brasil: dura derrota em São Paulo", comentando o resultado na cidade. Já para o Página 12, também da Argentina, "Lula perde, mas segue imbatível", graças ao seu carisma pessoal. Na Espanha, o El Mundo comenta em reportagem que o PT "não cumpriu as expectativas" nas eleiçõs municipais, e o El País afirma que "o partido de Lula sofreu uma sonora derrota em São Paulo". Segundo o diário, com o resultado, Marta Suplicy deverá ficar de fora da corrida presidencial de 2010. "No entanto, a imagem pessoal de Lula segue vivendo suas horas mais altas. Muitos analistas falam já de um novo fenômeno político, o 'lulismo', que está eclipsando a tradição, a existência e o rumo de todo um partido." E nos Estados Unidos, o Washington Post também destaca a derrota do PT em São Paulo, comentando que a vitória de Gilberto Kassab, do partido Democratas, dá ímpeto à oposição "dois anos antes das eleições presidenciais de 2010". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.