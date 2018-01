Lula e Evo Morales discutiram política regional em SP O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se na noite de sábado (3) com o presidente boliviano, Evo Morales, que está no Brasil para participar do XIX Foro de São Paulo. Participam do evento organizações de esquerda latino-americanas e caribenhas.