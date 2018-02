Lula e Erdogan veem truculência e inveja em reação a acordo com Irã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o premiê turco, Recep Tayyip Erdogan, usaram nesta quinta-feira termos como "truculência" e "inveja" para criticar a reação de alguns países ao acordo nuclear anunciado na semana passada com o Irã.

"Os países que criticam este acordo estão com inveja porque o Brasil e a Turquia mediaram e conseguiram um sucesso diplomático que outros países vêm negociando sem sucesso por vários anos", disse Erdogan durante visita a Brasília.

Lula, por sua vez, pediu que os países que criticam o acordo afirmem se querem "construir paz ou o conflito" e disse que "com truculência não se resolve nem os problemas na casa da gente".

O brasileiro afirmou que é importante que quem negocie o faça "com a cabeça aberta. Que (o negociador) saia de casa pensando na paz e não na guerra".

Lula afirmou que ambos os líderes acreditam que o acordo "é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada".

Divergência

Um dia após o anúncio do acordo no qual o Irã se comprometeu a enviar urânio à Turquia, para receber em troca material com maior grau de enriquecimento, os Estados Unidos anunciaram estar confiantes de que tinham apoio suficiente no Conselho de Segurança da ONU para a aprovação de uma nova rodada de sanções contra o Irã.

Os Estados Unidos e outros países ocidentais acusam o governo iraniano de usar seu programa nuclear como fachada para a fabricação de armas, alegação negada por Teerã.

Erdogan disse que, com o acordo, Brasil e Turquia "assumiram a responsabilidade" condizente com seus assentos temporários no Conselho de Segurança da ONU.

Já Lula ressaltou que o Irã vem cumprindo os prazos ditados pelo acordo e pediu para que a agência nuclear da ONU, que recebeu detalhes da negociação, mostre "bom senso e compreenda o momento político" na hora de analisar a situação.

Também nesta quinta-feira, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, disse que Brasil e Estados Unidos têm "divergências sérias" sobre o Irã. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.