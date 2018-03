Lula e Dilma têm reunião de 4 horas no Alvorada A reunião da presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada durou cerca de quatro horas e contou com a presença também dos ministros da Secretaria Geral da Presidência, Gilberto Carvalho; da Educação, Aloizio Mercadante; da Fazenda, Guido Mantega; e do ex-ministro da Comunicação Social, Franklin Martins. Todos os participantes saíram da reunião sem falar com a imprensa.