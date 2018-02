Lula e Dilma têm domingo sem compromissos oficiais

Amanhã, Lula visitará, às 10h, o quilombo de Ivaporunduva e, logo em seguida, no município de Eldorado (SP), inaugura uma ponte no quilômetro 45 da rodovia SP-165 sobre o Rio Ribeira do Iguape. Após este compromisso, o presidente retoma sua agenda às 15h com despachos internos no escritório da Presidência da República, na capital paulista. Às 20h, Lula será um dos homenageados em jantar de comemoração dos 98 anos da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, na Hípica Paulista.

Na terça-feira, o presidente Lula estará em Ribeirão Preto para compromissos oficiais. A agenda ainda não foi divulgada pela Presidência da República.

Já a presidente eleita, Dilma Rousseff, descansa neste domingo na Granja do Torto, sua residência oficial até a posse em 1º de janeiro, quando se transfere para o Palácio da Alvorada. A assessoria de Dilma ainda não divulgou os compromissos que ela terá a partir de amanhã. As informações são da Agência Brasil.