Lula e Dilma são alvos de mais 2 ações do DEM no TSE O DEM entrou hoje com mais duas representações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff. Nelas, o partido afirma que houve propaganda antecipada nos eventos organizados pela Força Sindical, em São Paulo, e pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, em comemoração ao dia 1º de Maio. É a quarta representação protocolada pelo DEM em dois dias.