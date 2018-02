Lula e Dilma Rousseff iniciam visita a obras no Rio São Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a pré-candidata à Presidência da República Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, iniciam nesta quarta-feira em Buritizeiro (MG) uma maratona de visitas às obras de transposição do Rio São Francisco e só embarcarão de volta a Brasília ao final da tarde desta sexta-feira. Hoje, Lula e Dilma pernoitarão no acampamento do lote 11 das obras, situado entre os municípios de Sertânia e Custódia, em Pernambuco. Amanhã, o pernoite deve ser em Cabrobó (PE).

Após a visita a Buritizeiro, Lula e Dilma seguirão para o município de Barra, na Bahia, onde embarcam no navio Agência Flutuante Saldanha Marinho, da Marinha do Brasil, para conhecer os pontos de dragagem e de controle de processos erosivos às margens do São Francisco. As etapas seguintes da visitas serão as cidades baianas de Vila Nossa Senhora da Conceição, antiga Vila do Louro, e Xique-Xique.

O presidente e a ministra devem chegar no fim do dia ao acampamento do lote 11, onde visitarão o local de operação das máquinas perfuratrizes utilizadas na abertura do canal de transposição do rio. Lula e Dilma assistirão inclusive a trabalhos noturnos e jantarão no refeitório do acampamento.