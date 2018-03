Lula e Dilma participam de fórum da ONU no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta segunda-feira, 22, de manhã para o Rio de Janeiro, onde participará da abertura do Fórum Urbano Mundial 5, promovido pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata à Presidência da República, acompanha o presidente. Criado em 2001, o fórum reúne regularmente agentes governamentais, representantes da sociedade civil e do setor privado para debater o problema da rápida urbanização.

Veja também:

Lula almeja cargo de secretário-geral da ONU, afirma jornal

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A abertura do evento está programada para as 10h15, na Zona Portuária da capital fluminense. No início da tarde, Lula se encontrará com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que faz uma rápida escala no Rio depois de iniciar uma visita pela América do Sul. Em seguida, Lula retornará a Brasília para despachar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória da Presidência.