Lula e Dilma contestam no TSE acusação da oposição O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, enviaram ontem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contestação à representação proposta por PSDB, DEM e PPS acusando a dupla de propaganda eleitoral antecipada. Para a oposição, Lula teria discursado a favor da agora pré-candidata do PT à Presidência, Dilma, em evento de inauguração de prédios da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Teófilo Otoni (MG), no dia 9 de fevereiro.