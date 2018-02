Lula e Dilma chegam da Coreia do Sul e vão direto visitar José Alencar

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou de helicóptero ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste sábado, 13, para visitar o vice-presidente José Alencar, que está internado desde o dia 25 para tratamento de suboclusão intestinal com quimioterapia.

Na tarde de quinta-feira, Alencar apresentou mal-estar e teve enfarte agudo do miocárdio. O vice-presidente foi imediatamente submetido a um cateterismo. Pelo quadro estável, ontem à tarde Alencar foi transferido da UTI para a unidade coronária semi-intensiva, segundo boletim médico. Não há previsão de alta.

Lula desembarcou no aeroporto de Congonhas às 9h20, da viagem feita à Coreia do Sul, e logo seguiu para o hospital. A presidente eleita Dilma Rousseff, que acompanhou Lula à reunião do G-20, também participa da visita a Alencar.

Após a visita, Lula irá para sua residência em São Bernardo do Campo, sem compromissos oficiais, segundo a assessoria de imprensa da Presidência. Dilma ainda não divulgou agenda.