Lula e Dilma cancelam inauguração de usina em MG

O presidente e a ministra chegaram a sobrevoar a área da usina em um avião Legacy, mas não houve condições de pouso. Segundo informação distribuída pela Presidência da República, a usina é uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com potência instalada de 140 megawatts (MW) e capacidade para fornecer energia a 500 mil habitantes.

O presidente e a ministra, então, embarcaram no Airbus da Presidência para retornar a Brasília. Assessores afirmaram que não está afastada a possibilidade de retorno do presidente a Minas, no período da tarde, se as condições meteorológicas permitirem, para cumprir o restante da agenda, que prevê visitas a obras e inaugurações nos municípios de Uberlândia e Uberaba.