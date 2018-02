Lula e comitiva embarcam para Brasília

O avião Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira, pousou por volta da 1h30 desta segunda-feira, 18, na cidade de Punta Arenas, no sul do Chile, trazendo a bordo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva. Eles retornaram da viagem à Antártida. A viagem sofreu um atraso no embarque de quase cinco horas devido ao mau tempo. Lula deixou a aeronave da FAB e embarcou em seguida no 'aerolula' para retornar a Brasília. Esta foi a 139ª viagem do presidente ao exterior. Lula fez questão de receber em seu passaporte o carimbo com a imagem de um pingüim, que marca a passagem dos visitantes pela Antártida. Emocionado, com olhos marejados, Lula passou pouco mais de duas horas na instalação militar. "Isso é inimaginável", declarou Lula, acrescentando que "já se considerava antártico". O presidente prometeu mais recursos para o desenvolvimento de projetos e a ampliação da presença brasileira na região. "A gente não pode ter os olhos gordos de ficar pensando apenas na questão financeira. Temos de pensar na melhoria da qualidade de vida das pessoas, na questão do clima, na preservação da Antártida e no que podemos contribuir com a humanidade", disse o presidente, em entrevista aos jornalistas, após descerrar a placa de 25 anos da primeira expedição Brasileira para a Antártida. "Nós vamos ter de ampliar a nossa presença aqui, com mais investimentos, mais navios laboratórios, além de melhorar qualidade da base e trazer mais pesquisadores", declarou Lula. O presidente viajou acompanhado da primeira-dama, Marisa Letícia, e do filho mais velho, Fábio Luiz, o Lulinha.