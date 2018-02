Lula é citado por Funes como exemplo a ser seguido Apesar de abalado com a tragédia do desaparecimento do avião da Air France, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu hoje à posse de seu amigo Maurício Funes, na presidência de El Salvador. Repleta de petistas, como o ex-ministro José Dirceu e a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, o presidente Lula, que está com 81% de aprovação pessoal no Brasil, foi aplaudido ao ter seu nome chamado e entrado no salão onde seria realizada a posse. Lula foi citado várias vezes por Funes como exemplo a ser seguido.