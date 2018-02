Lula é citado cinco vezes no discurso de posse de Dilma A presidente eleita Dilma Rousseff citou cinco vezes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu discurso de posse, no Congresso Nacional, prometendo "consolidar a obra transformadora" dele. "A maior homenagem que posso prestar a ele é ampliar e avançar as conquistas do seu governo. Reconhecer, acreditar e investir na força do povo foi a maior lição que o presidente Lula deixou para todos nós", afirmou Dilma. "Sob sua liderança, o povo brasileiro fez a travessia para uma outra margem da história", completou.