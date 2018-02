Lula e Ciro influenciam eleição em Fortaleza, atesta pesquisa O apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do deputado federal e presidenciável Ciro Gomes pode render votos decisivos às candidaturas à prefeitura de Fortaleza. Lula e Ciro, e ainda o governador do Ceará, Cid Gomes, são apontados como os maiores eleitores na capital do Estado segundo a última pesquisa divulgada pelo Datafolha. Na sondagem de opinião, Ciro e Lula aparecem tecnicamente empatados na capacidade de influir na escolha do voto. Dos eleitores consultados, 38 por cento dizem que o apoio do ex-governador Ciro Gomes poderia levá-los a votar em um candidato, enquanto 36 por cento dos eleitores afirmam que votariam no candidato do presidente Lula. Por outro lado, 12 por cento afirmam que não votariam em um candidato indicado por Lula e 15 por cento no indicado por Ciro. Irmão de Ciro, o governador do Ceará Cid Gomes influenciaria 31 por cento dos eleitores, contra 15 por cento dos que não votariam em nome apoiado por ele. Enquanto Cid Gomes está no palanque eleitoral de Luizianne Lins (PT), candidata à reeleição, Ciro reforça o apoio à senadora Patricia Saboya (PDT). Lula, pelo menos no primeiro turno, estará fora dos palanques uma vez que tanto Patrícia como Luizianne pertencem a partidos da base aliada do governo. Luizianne divide a liderança nas intenções de voto com Moroni Torgan (DEM), ambos com 30 por cento. Patricia Saboya está em terceiro lugar, com 22 por cento da preferência do eleitorado, diz o Datafolha. Outro líder citado na consulta do Datafolha foi o senador Tasso Jereissati (PSDB), que apóia Patricia Saboya e cuja influência não agregaria voto. Dos entrevistados, 23 por cento votariam no candidato apoiado por Tasso, enquanto 28 por cento disseram que o apoio do senador tucano faria com que não votassem no candidato. Para o cientista político, Francisco Moreira Ribeiro, este resultado confirma a rejeição histórica da população de Fortaleza ao senador do PSDB. "Tradicionalmente Fortaleza não vota em Tasso Jereissati, tanto assim que ele, mesmo governador do Estado, nunca conseguiu eleger um prefeito na capital", afirmou. Moreira acha ainda que o apoio de Tasso pode criar dificuldades para Patrícia Saboya. Outro aspecto que pode vir a ser uma fragilidade para a candidatura de Saboya, na opinião do cientista político, é o seu vínculo com Ciro Gomes. "Fortaleza sempre reagiu à possibilidade de ser gerida pelo mesmo grupo político que detém a hegemonia do Estado", lembra ele. Neste caso, o que poderia ser um apoio fundamental, pela força eleitoral de Ciro Gomes, que teve 700 mil votos para deputado federal, sendo 200 mil na capital, pode ser mais um ponto de rejeição. Outro dado interessante apresentado agora pela pesquisa do Ibope, na segunda-feira (04/08), que apontou empate técnico entre Moroni, Luizianne e Patrícia, diz respeito a chamada expectativa de vitória. Na consulta sobre quem vai ser o novo prefeito de Fortaleza, a candidata petista, mesmo perdendo todas as simulações de segundo turno, é citada por 35 por cento dos eleitores ouvidos. Moroni vem depois, com 24 por cento, e Patrícia, com 23 por cento. O Ibope apresentou correção da pesquisa divulgada na última segunda-feira sobre projeções de segundo turno. O instituto esclarece que números atribuídos a Luizianne e Moroni estavam invertidos. Na informação correta, em segundo turno, Moroni teria 49 por cento das intenções de voto e Luizianne 40 por cento. (Edição de Mair Pena Neto)