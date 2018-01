Lula é cínico diante de denúncias de corrupção, diz Alckmin O pré-candidato tucano a presidente, Geraldo Alckmin, fez duras críticas às declarações desta quinta-feira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desafiou a oposição a colocar no programa eleitoral imagens das CPIs que apuraram a corrupção no governo. Alckmin disse que Lula foi omisso, quando tinha corrupção na sala ao lado de seu gabinete e disse que não via e nem sabia de nada. Mas agora, segundo o tucano, é pior. "Se antes houve omissão, o que não é possível num governante, agora é mais que isso: é um cinismo grave, imperdoável", afirmou Alckmin, que deixou a sede nacional do PSDB, em Brasília, para participar de almoço com o presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE). PPS O tema principal do almoço, no qual participará também o coordenador-geral da campanha, senador Sérgio Guerra (PSDB-PE), será a negociação da aliança com o PPS, do deputado Roberto Freire. Alckmin telefonou na noite de ontem a Freire para reforçar o seu "interesse total" em fechar uma aliança com o PPS, que reúne-se nesta quinta-feira para discutir o futuro do partido no quadro sucessório, uma vez que Freire já decidiu abandonar a sua pré-candidatura ao Planalto. "O PPS é o melhor aliado nosso em São Paulo. Trabalhamos juntos e temos afinidades na visão de país e na oposição ao PT", afirmou Alckmin. No telefonema, Freire disse a Alckmin que ouviria o partido para que pudessem voltar a conversar. Uma aliança formal com o PSDB implica, entre outros pontos, o apoio à candidatura ao governo do Rio de Janeiro da deputada Denise Frossard (PPS).