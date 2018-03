Lula e Cabral vão a velório de corpo de Abdias no RJ O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Sérgio Cabral estiveram entre as centenas de pessoas que foram à Câmara Municipal do Rio de Janeiro acompanhar o velório do corpo do ator, diretor e político Abdias do Nascimento, que morreu nesta terça-feira, 24, na capital fluminense.