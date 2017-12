Lula e Bush irão se reunir em Camp David no dia 31 de março O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá se encontrar com o presidente dos EUA, George W. Bush, no dia 31 de março, em Camp David, nos Estados Unidos, três semanas depois de se encontrarem em São Paulo. "O presidente espera explorar formas para aprofundar as relações EUA-Brasil com o presidente Lula, incluindo trabalhar juntos para fortalecer a democracia e a cooperação econômica internacional e desenvolver fontes alternativas de energia", informou a Casa Branca em nota divulgada à imprensa. O etanol provavelmente estará no topo da agenda quando Bush e Lula se encontrarem. Bush embarca na próxima quinta-feira para uma semana de viagem pela América Latina. Além do Brasil, o presidente norte-americano visitará o Uruguai, Colômbia, Guatemala e o México. As informações são da Dow Jones.