Lula e autoridades deixam cemitério sem dar declarações Após o sepultamento do ex-ministro Luiz Gushiken, as autoridades deixaram o Cemitério do Redentor, em São Paulo. Tanto a presidente da República, Dilma Rousseff, quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, deixaram o local sem dar declarações.