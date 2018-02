Lula e Arias manifestam apoio a governo da Guatemala

Os dois presidentes se referiam aos problemas que estão sendo enfrentados pelo presidente da Guatemala, Álvaro Colom, que está sendo acusado, por meio de um vídeo divulgado na internet, de ter responsabilidade na morte do advogado Rodrigo Rosemberg. Ontem, em entrevista, Lula disse que o apoio que deu durante sua visita foi à democracia do País e que as relações são entre países e não pessoas.

Ao chegar para o encontro, Lula elogiou Arias dizendo que ele preside uma nação cujas realizações nos campos sociais e econômicos são uma referencia para o continente que busca o desenvolvimento sustentável e um ambiente de fortalecimento democrático e respeito aos direitos humanos. Arias, por sua vez, agradeceu, no comunicado, a capacitação prestada a profissionais costarriquenhos em matéria de biocombustíveis, especificamente a partir da experiência do Brasil com o etanol. Ele insistiu na importância de iniciativas relacionadas com a gestão e eficiência nos campos ambiental e energético.

Os dois presidentes se comprometeram a aprofundar, durante a presidência pro tempore da Costa Rica no Sistema de Integração Centro Americano (Sica) no segundo semestre 2009, as relações políticas, econômicas e comerciais e de cooperação entre Mercosul e Sica, com o objetivo de equilíbrio comercial.