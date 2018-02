Lula e Alencar devem participar de aniversário do PT O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice José Alencar devem participar na próxima quarta-feira, em Brasília, da festa de 28 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), que será celebrada na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Na mesma ocasião, além do aniversário do partido, serão comemorados os 25 anos da primeira posse de uma administração petista no País, que ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1983, em Diadema (SP). Os convites para a festa estão à venda e podem ser adquiridos na sede do PT em Brasília. Os preços variam de R$ 50 a R$ 200. Neste final de semana, também em Brasília, será realizada a reunião do Diretório Nacional do partido, quando ocorrerá a posse da nova direção, escolhida pelo Processo de Eleições Diretas (PED) realizado no final do ano passado. A pauta do encontro abrangerá também debates sobre a conjuntura nacional e a eleição da Comissão Executiva Nacional.