Lula é 3º com maior aprovação na América, diz pesquisa

O ranking classifica os líderes das Américas de acordo com o nível de aprovação que recebem da população de seus países. O nível mais alto da classificação engloba presidentes com mais de 75% de aprovação. Lula é destacado pela Consulta Mitofsky por ser "um presidente que há muito tempo está no nível sobressalente, com o grande mérito de estar há mais de sete anos no poder".

Michelle Bachelet, que não conseguiu eleger seu sucessor no governo do Chile na votação realizada no último domingo, também está no nível mais alto de classificação da Consulta Mitofsky, com 81%. Com aprovação entre 55% e 75%, estão Álvaro Uribe, presidente da Colômbia (64%); Tabaré Vazquez, do Uruguai (61%); Evo Morales, da Bolívia (60%), e Felipe Calderón, do México (55%).

O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, aparece na classificação média, com 50%, mesmo nível em que se encontra o presidente dos EUA, Barack Obama, com 48% de aprovação. Álvaro Colom, com 46%, também integra o grupo de líderes com aprovação entre 45% e 55%.

Oscar Arias, da Costa Rica, com 44%, e Rafael Correa, do Equador, com 42%, aparecem no nível de aprovação considerado baixo, entre 35% e 45%. No último nível de classificação, abaixo de 35%, aparecem Stephen Harper, do Canadá (32%); Alan García, do Peru (29%), e Daniel Ortega, da Nicarágua (25%).

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, tem a pior avaliação na pesquisa, com apenas 19% de aprovação de seus eleitores.