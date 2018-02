Lula é 11º em lista de popularidade nas Américas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece em 11º lugar entre os líderes mais populares das Américas, de acordo com um levantamento divulgado nesta quarta-feira por um instituto de pesquisas mexicano. O levantamento, do instituto Consulta Mitofsky, reúne dados de pesquisas realizadas entre setembro de 2007 e janeiro deste ano em 20 países americanos e publicadas em meios de comunicação locais. No caso de Lula, o estudo leva em conta a popularidade de 50% revelada em pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em novembro passado. Lula aparece atrás de vários líderes de países vizinhos, como a argentina Cristina Kirchner (58% de popularidade em dezembro), mas na frente de presidentes como o americano George W. Bush (34% de popularidade em janeiro) e a chilena Michelle Bachelet (39%, em dezembro). Apesar de dez líderes aparecerem na frente de Lula, o instituto considera o presidente o nono mais popular, já que dois presidentes aparecem empatados em terceiro lugar (Felipe Calderón, do México, e Óscar Árias, da Costa Rica, ambos com 60% de popularidade) e também em quinto lugar (Rafael Correa, do Equador, e Martín Torrijos, do Panamá, com 57%). Colômbia e Venezuela O líder mais popular, segundo o levantamento, é o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe (78%, em novembro), seguido do presidente da Venezuela, Hugo Chávez (61%, em dezembro). A avaliação de popularidade desses líderes foi registrada antes do episódio que levou, agora em janeiro, à libertação de duas reféns das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), em um episódio que envolveu os dois presidentes. Em comparação com outras regiões das Américas, a América do Sul apresenta a maior média de aprovação de seus presidentes, 50%, contra 43% na América Central e 42% na América do Norte. O instituto Consulta Motofsky também avaliou líderes de nove países da Europa e Ásia, além de Hong Kong, e descobriu que a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente russo, Vladimir Putin, gozam dos maiores índices de popularidade - 76% e 75% respectivamente, de acordo com dados coletados em agosto passado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.