Lula diz sentir 'orgulho de ter convivido com Chávez' Em nota divulgada na note desta terça-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez. "Foi com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento do presidente Hugo Chávez. Tenho orgulho de ter convivido e trabalhado com ele pela integração da América Latina e por um mundo mais justo", diz a nota.