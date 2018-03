Lula diz querer retomar caravanas pelo interior do País

"Vou deixar a presidência daqui a cinco meses, mas vou continuar viajando pelo País", afirmou. "Eu também quero passar o que nós aprendemos aqui para o continente africano, porque devemos muito à África, e ajudar a América Latina a se desenvolver", acrescentou.

Lula discursou para cerca de 3.500 pessoas, na abertura do 2º Congresso Nacional da Agricultura Familiar, evento promovido pela Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (Fetraf-Brasil/CUT). No evento, prometeu que até o fim do mandato o País vai ter registrado 14,5 milhões de novos empregados com carteira assinada em seu governo.

O presidente também participou da entrega de 440 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro de Conceição, em Feira de Santana. Ele garantiu que seu governo vai cumprir a promessa de chegar a construção de 1 milhão de casas do projeto até o fim do ano.

Além disso, o presidente assegurou que o programa Minha Casa, Minha Vida 2 abrangerá 2 milhões de imóveis. De Feira de Santana, Lula voltou, de helicóptero, para Salvador, de onde embarcou para Garanhuns (PE).