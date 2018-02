Lula diz querer Dilma em encontro de catadores de papel O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pretende levar a presidente eleita, Dilma Rousseff, para encontro de confraternização de Natal com os catadores de papel e moradores de rua, em São Paulo, no dia 23 de dezembro. "Se Deus quiser levarei a Dilma para passar o bastão lá", disse Lula, em discurso realizado hoje na reunião do Conselho Nacional de Economia Solidária, no Palácio do Planalto.