Lula diz que vota em Dutra para presidência do PT Questionado hoje sobre a possibilidade do presidente da BR Distribuidora, José Eduardo Dutra, ser o candidato à presidência do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que, se ele for o escolhido, será um "baita presidente do PT" e garantiu seu voto a ele. "No dia que eu for votar, meu voto será dele", disse Lula, após inauguração de obras de infraestrutura na capital sergipana.