Lula diz que vai manter reajustes para servidores O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou hoje que o governo federal vai manter a edição das medidas provisórias com os reajustes dos servidores, apesar da interpretação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que são ilegais em ano eleitoral. Segundo o presidente, se houver problema, a decisão terá que ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "Eu acho que nós vamos fazer Medidas Provisórias. O ministro Paulo Bernardo (do Planejamento) está trabalhando nisso", disse. "Eu pedi, ontem, que ele conversasse com o presidente do Superior Tribunal Eleitoral para ver se o entendimento é aquele mesmo, porque eu não acho justo que os servidores sejam prejudicados porque nós vamos ter eleição", disse Lula, em uma rápida entrevista em Chapecó, onde participou de eventos sobre habitação no campo. O presidente afirmou ter conversado com a presidente do STF, ministra Ellen Gracie, que lhe teria afirmado que a interpretação do TSE estava "equivocada". De acordo com o presidente, a ministra teria concordado com a interpretação da Advocacia Geral da União (AGU), de que, se os reajustes não forem lineares - o mesmo para todos os servidores -, eles podem ser concedidos. Lula lembrou que o Judiciário também tem interesse no assunto porque também reivindicam reajuste para seus funcionários. "Os reajustes estão previstos, as Medidas Provisórias estão feitas. Nós não podemos esquecer que o orçamento só foi aprovado em abril, então nós não poderíamos ter dado antes", afirmou. "Se a Justiça proibir, não sou eu quem vai brigar com a Justiça, eu vou acatar." Acordo fechado Em Brasília, o STF informou que fechou acordo com o governo federal para a implantação do novo Plano de Cargos e Salários do Servidor Público do Judiciário da União. Segundo o site do Supremo, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, telefonou à tarde para a presidente do tribunal, ministra Ellen Gracie, para comunicar que o governo aceitou a proposta apresentada e que iria informar ainda hoje ao presidente Luiz Lula. A proposta aprovada hoje prevê o repasse, em 2006, de R$ 600 milhões com a integralização de 30% do plano, sendo 15% em junho e 15% em dezembro. Para 2007, serão integralizados mais 30%, com parcelas de 15% em julho e dezembro. Da mesma forma, em 2008 serão pagos os 40% finais, sendo 20% em julho e a outra metade em dezembro. Matéria alterada às 19h10 para o acréscimo de informação