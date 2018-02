Lula diz que será cabo eleitoral nas eleições de 2014 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai participar como cabo eleitoral do PT nas eleições de 2014. "Pode ficar certo que eu vou estar participando das eleições, sou cabo eleitoral, estarei nas ruas 24 horas por dia", afirmou nesta segunda-feira o ex-presidente. "A experiência bem sucedida desse país tem que continuar", completou, durante lançamento e debate do livro "10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma", da Boitempo Editorial, organizado pelo cientista político Emir Sader.