Lula diz que se Tuma Jr. for culpado terá de pagar O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, poderá ter de pagar "como qualquer brasileiro" caso sejam comprovadas as supostas infrações divulgadas na imprensa - gravações de conversas telefônicas do secretário com um dos chefes da máfia chinesa no Brasil - e que envolvem o seu nome. As informações são da Agência Brasil.