Lula diz que se Fórum for em 2011, presidente já será Dilma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta sexta-feira, 30, a ministra da Casa Civil Dilma Rousseff aos cerca de 100 integrantes do Conselho Internacional do Forum Social Mundial, que se realiza em Belém. Ao comentar a proposta dos organizadores de realizar o próximo evento em 2011, no exterior, Lula disse que se for ainda em 2010 ele participará como presidente. "Se for em 2011, já vai ser a Dilma", teria dito o presidente, segundo relato de um dos participantes do encontro. Os organizadores pediram a Lula apoio da diplomacia brasileira para a obtenção, com facilidade, de vistos nos Estados Unidos ou em algum país do Oriente Médio que podem sediar a próxima reunião do Forum. Lula disse que dará apoio.