Lula diz que saúde de Dilma está boa

Ao brincar com os jornalistas, Lula disse que vai ver a final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro, onde o Santos enfrentará o Corinthians no próximo domingo, e que o Corinthians tem condição de ganhar. "Nós nos mostramos muito preparados no último jogo", afirmou o ex-presidente. Lula lamentou que o seu time do coração ainda não tenha ganho a Copa dos Libertadores.

Lula disse que vai procurar o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, para traçar uma estratégia que leve o clube ao título do campeonato sul-americano. "A gente vai montar uma estratégia para o Corinthians ser campeão da Libertadores. Falta um estrategista para o Corinthians", afirmou.

Ao ser perguntado sobre a preparação dos Estados para a Copa de 2014, Lula disse que essa é uma questão de responsabilidade da iniciativa privada. "O estádio é da responsabilidade dos clubes. É investimento privado", afirmou.