Lula diz que Sarney 'equilibra o jogo' no Senado

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez elogios ao senador José Sarney (PMDB-AP) em entrevista publicada neste sábado, 27, no jornal Diário do Amapá. Ao responder pergunta sobre o papel político do ex-presidente durante seu mandato, Lula disse que Sarney é um aliado importante do governo e que sua atuação contribuiu para equilibrar o jogo de forças no Senado, "onde a oposição, muitas vezes, na ânsia de combater o meu governo, acabava contrariando os interesses dos brasileiros".

Veja também:

PT discute cargos e impacto em alianças para 2012

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lula acrescentou que o senador é um dos principais defensores dos projetos em benefício da Amazônia legal e que seu apoio foi importante para que o Amapá fosse beneficiado com a política de crescimento econômico com distribuição de renda. "O Estado avançou na política agrícola, na questão fundiária, em projetos de energia e também no desenvolvimento sustentável".

Na entrevista, Lula listou projetos e ações em desenvolvimento no Estado, como a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal voltada para executar ações da política nacional de unidades de conservação. O presidente comentou também sobre projeto de concessão de exploração e produção da Petrobras na costa do Amapá. O projeto é composto por dois blocos e está atualmente em processo de avaliação pelo Ibama, para a emissão da Licença de Operação (LO).