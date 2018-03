Lula diz que relacionar PT com Farc é 'irresponsabilidade' e 'bobagem'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu nesta quinta-feira, 22, em Salvador, às acusações, feitas pela oposição, de que o PT tem relação com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "É uma irresponsabilidade tratar o PT como tendo qualquer ligação com as Farc, é não conhecer nada da história política do Brasil", afirmou. "Se as pessoas pensassem antes de falar as bobagens que falam, não falavam tanto."

Lula fez a declaração logo após receber, do governador baiano, Jaques Wagner, em Salvador, a Grã-Cruz da Ordem Dois de Julho - Libertadores da Bahia. O prêmio, instituído este ano pelo próprio governo da Bahia, tem como objetivo "agraciar cidadãos que se destacarem na garantia das liberdades públicas e na afirmação da soberania nacional". O presidente foi o primeiro agraciado pela condecoração.

Ao contrário de outras vezes, na cerimônia, Lula não citou nenhuma vez o nome da candidata petista à presidência, Dilma Rousseff, nem fez campanha aberta para a reeleição de Wagner. Alegou, porém, que pode haver erros na interpretação dos tribunais, que vêm aplicando multas por desrespeito à legislação eleitoral - o presidente já recebeu seis.

"O fato de alguém ser multado não significa que esse alguém está errado, a decisão pode ser revogada", disse Lula. "Mas todo mundo está recebendo multa, os adversários também, possivelmente porque houve mudanças na interpretação do próprio Poder Judiciário e nós estamos nos habituando. Ninguém faz uma coisa dessas porque quer transgredir as leis."

Visivelmente emocionado em diversos momentos do evento, o presidente admitiu que começa a sentir saudades da Presidência. "Estou chegando ao final do meu mandato e cada ato que participo eu acho que é o último", disse, depois de brincar que a condecoração que recebeu - uma faixa com as cores da Bahia na qual a medalha está pendurada - será usada por ele quando ele "sentir falta da faixa presidencial".

Amanhã (sexta-feira), Lula vai a Feira de Santana (BA), 110 quilômetros a oeste de Salvador, onde participa do 2º Congresso Nacional da Agricultura Familiar e entrega 400 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, antes de viajar para Pernambuco.