Lula diz que PSDB tem medo de perder pleito em SP

Segundo o líder petista, o partido tem "uma coisa que transcende a política tradicional, que é militância que sobe no palanque", afirmou, arrancando aplausos dos cerca de dois mil militantes que participam do evento. Lula disse que "muitas vezes" os deputados e vereadores "e até nós, individualmente, cometemos erros", mas ponderou que isso não minimiza o empenho dos petistas com o partido.

Lula fez críticas à atual educação estadual e afirmou que é difícil acreditar que "o Estado mais rico da federação" tenha uma péssima qualidade da educação fundamental. "Não é possível que as pessoas que governam o Estado não tenham humildade para compreender" os problemas atuais.