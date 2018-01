Lula diz que pedido de processo de impeachment foi acatado 'por vingança' de Cunha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 9, em Berlim, que o pedido de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff foi acatado "por vingança" do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Lula fez a declaração na abertura da Conferência Internacional do Congresso do Partido Social-Democrata Alemão (SPD), de acordo com o Instituto Lula. Ele foi o convidado de honra para a palestra "Política progressista em tempos desafiadores". Estavam presentes mais de 300 delegados de legendas "progressistas" de 40 países. O ex-presidente foi apresentado pelo presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, como um "convidado extraordinário", segundo o Instituto Lula.

Lula afirmou que o pedido de impeachment é "uma tentativa de golpe explícito contra a presidente Dilma e o Brasil". O ex-presidente sugeriu também às siglas social-democratas do mundo procurar uma "nova utopia" visando a esperança da juventude mundial.

O ex-presidente criticou a falta de instituições globais e os conflitos que causam massas de refugiados. "Eu quero saber que instituição autorizou a Guerra do Iraque? O ataque à Líbia, quando o país não era uma ameaça para ninguém? Quem se responsabiliza?", questionou