Lula diz que outras mudanças dependem de reforma política A reforma política é "imprescindível" para que o país possa promover as demais reformas necessárias, como a previdenciária e a tributária, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira. "A minha tese é que, sem a reforma política, as outras sempre ficam mais difíceis", disse Lula em discurso durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no Palácio do Planalto. Fazem parte do chamado "conselhão" 13 ministros e 90 líderes da sociedade civil. Seus integrantes sugerem ações para o governo, que pode acatar ou não. Lula defendeu o financiamento público de campanha e a necessidade de discutir questões como a duração dos mandatos. Sobre a reforma tributária, frisou que as mudanças não poderão ser centradas apenas nas desonerações de impostos. "Temo que a conta não feche", disse o presidente, acrescentando que, como no balanço de uma empresa, as contas do governo precisam se equilibrar. Apesar da ressalva, o presidente disse acreditar que já foram criadas as condições para a elaboração de uma reforma que seja "se não a perfeita, aquela que é mais adequada para o momento que estamos vivendo." Grupo de trabalho do conselhão responsável por discutir a reforma tributária apresentou um relatório durante a reunião propondo, entre outros pontos, a fixação de um limite formal para o crescimento da carga tributária e a desoneração da folha de pagamento. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, que participou da reunião, disse considerar "artificial" o estabelecimento de limites à carga. "É uma regra ruim, é artificial em um momento em que o país está se formalizando. O importante é reduzir os tributos, e vamos continuar fazendo isso", disse Mantega a jornalistas.