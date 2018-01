Lula diz que não vai fazer jogo rasteiro e só vai dar carinho O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu nesta sexta-feira os ataques feitos ontem pelo senador José Jorge, vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República. "O que eles estão torcendo é que a gente fique nervoso e faça o jogo rasteiro que estão fazendo, afirmou. "As respostas que nós temos que dar para esses que transmitem ódio todo dia é transmitir mais carinho" O senador José Jorge afirmou ontem, durante convenção do PFL em Brasília, que o presidente não trabalha, só viaja e bebe muito, diz vice de Alckmin. Além disso, no programa do partido veiculado à noite pela TV, os pefelistas acusaram Lula de comandar esquema de corrupção. Durante 11 minutos, a legenda tentou mostrar que os esquemas do valerioduto e do mensalão aconteceram "debaixo dos olhos do presidente". Segundo o presidente, eles (adversários) ficam destilando ódio porque não têm o que ele tem: caráter. "Vocês estão percebendo que todo dia tem gente destilando ódio contra mim. Isto ocorre porque eles governaram o País desde a chegada de Cabral e não fizeram nada. E eles perguntam: ´Por que este metalúrgico faz"? Ele mesmo respondeu: "Porque este metalúrgico tem o que eles não têm: este metalúrgico tem caráter. A eles, que vivem destilando inveja e ódio, não vou dedicar um minuto da minha vida, porque vou dedicar minha vida inteira ao povo. Eu quero mostrar é mais trabalho e carinho com o povo". O presidente assinou convênios com as prefeituras de Recife, Olinda e outras da Região Metropolitana de Recife para retirada de favelados e construção de casas, no valor de R$ 74 milhões.