Lula diz que não teme CPI dos Cartões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, na Estação Comandante Ferraz, a base brasileira na Antártida, que a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar o uso dos cartões corporativos ''''não incomoda''''. Na avaliação de Lula, o cartão corporativo ''''é a coisa mais decente já criada, ainda no governo anterior''''. ''''Eu não sou deputado, não estou no Congresso. A CPI deve ter como objetivo detectar o que acontece de errado e apresentar sugestões que possam aperfeiçoar as contas públicas brasileiras'''', afirmou o presidente. ''''Certamente, se a gente for analisar, no Brasil como um todo, deve haver muitos lugares onde as contas não têm a qualidade da prestação que possuem as contas do governo federal. Queremos aprimorar o Portal da Transparência, aprimorar o cartão, para que todo mundo saiba o que acontece, todo o santo dia, com os gastos públicos.'''' Lula lembrou que, na campanha eleitoral de 2006, afirmou num debate com o candidato tucano Geraldo Alckmin que ''''a única coisa boa que o governo passado criou foi o cartão corporativo''''. Para Lula, o cartão corporativo permite que a imprensa e os cidadãos, de casa, tenham acesso às informações sobre gastos no Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br), disponibilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU). ''''É uma informação que estamos prestando à sociedade e eu fico agradecido quando a imprensa vai atrás; procure, encontre e publique, porque a gente vai consertando'''', observou Lula. Ele defendeu ainda o uso dos cartões corporativos. ''''A idéia de que os cartões são prejudiciais é, no mínimo, ignorância de quem fala. Porque os cartões são a coisa mais moderna que existe. Uma coisa fantástica.'''' Em Brasília, o clima era outro. Em represália à decisão do governo de ficar com os postos de comando da CPI Mista dos Cartões, os partidos de oposição anunciaram a intenção de protocolar, amanhã, requerimento para a criação de um comissão formada exclusivamente por senadores. Uma reunião entre os líderes de oposição, amanhã cedo, vai definir se o requerimento da CPI do Senado será apresentado antes do pedido de criação de CPI Mista, previsto para ser lido no Congresso na quarta-feira. ''''Vamos pressionar para ter um dos postos de comando da CPI mista . Se o governo não concordar, colhemos assinaturas para uma CPI só do Senado em uma hora, impedindo a instalação da comissão mista'''', afirmou ontem o líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN). São necessária 27 assinaturas, e DEM e PSDB juntos têm 28 senadores. ''''É o último apelo que vamos fazer ao governo para ficarmos com a presidência ou a relatoria da CPI'''', avisou. ''''A reunião vai definir se devemos desistir do diálogo com o governo'''', observou o líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM). Os governistas estão divididos quanto ao assunto. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), é favorável à negociação, mas parte do PMDB e do PT são contra. ''''Não acho que o governo vai ceder'''', calcula o líder do PSB no Senado, Renato Casagrande (ES). COLABOROU EUGÊNIA LOPES