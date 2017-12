Lula diz que não pretende falar com Bush sobre Chávez O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 5, que não pretende debater com o presidente americano, George W. Bush, as ações do líder venezuelano, Hugo Chávez, na América do Sul. Bush visitará o Brasil nos próximos dias 8 e 9. "Eu não acredito que o presidente Bush venha conversar comigo um assunto como esse", disse Lula em seu programa semanal de rádio, Café com o Presidente. "Eu respeito a soberania de cada país, eu acho que não há espaço para a gente discutir problemas de outros países." Lula afirmou também que deve conversar com Bush sobre as negociações da Rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC), sobre subsídios agrícolas e, finalmente, sobre a produção de biocombustíveis. "Se nós conseguirmos avançar nos nossos problemas, nós já estaremos fazendo um bem à humanidade extraordinário", disse o presidente.