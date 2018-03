Lula diz que não lê jornal nem sites porque faz 'mal ao fígado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista à revista Piauí deste mês que não lê notícias em qualquer meio porque tem "problema de azia", mas admitiu que a sua escalada à Presidência resulta do "direito de liberdade de imprensa". Lula contou que se considera bem informado mesmo sem acessar sites, blogs e outros veículos e atribuiu o fato ao seu convívio com as pessoas. "Um homem que conversa com o tanto de pessoas que eu converso por dia deve ter uns trinta jornais na cabeça todo santo dia", disse. Para o presidente, estar longe de notícias no final de semana é "essencial" e assim ele garante mais tempo de lazer com a família e amigos. "Saio pouquíssimo", disse. "Esse ano só fui às festas de aniversário do Pão de Açúcar e da Andrade Gutierrez."