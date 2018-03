Lula diz que não lê jornal nem revista e critica mídia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou que não faz parte de sua rotina ler jornais ou revistas, nem acompanhar o noticiário de sites e blogs na internet. Em entrevista à revista Piauí, o presidente justificou sua aversão à prática: "Porque tenho problema de azia". "A imprensa brasileira tem um comportamento histórico em relação a mim", disse o presidente. Porém, ele afirmou que sua chegada ao Palácio do Planalto é "produto direto da liberdade de imprensa". Lula disse ainda não se preocupar com a forma como é retratado, por confiar na "inteligência de quem assina uma revista ou um jornal, de quem vê televisão e escuta rádio". Para o presidente, os cidadãos têm hoje maior capacidade de interpretar os fatos. O motivo, segundo ele, é o avanço tecnológico, que trouxe mais pluralidade de fontes de informação. ?Não tem mais apenas a informação de tal revista ou de tal jornal?, disse, citando a existência de inúmeros sites noticiosos na internet e "300 blogs com comentários diferentes". "Isso democratiza a imprensa, aumenta a capacidade do cidadão em interpretar o que lê." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.