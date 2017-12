Lula diz que não conversou com ninguém sobre Ministério O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, durante entrevista coletiva, que não conversou com ninguém até o momento sobre a formação do Ministério do seu segundo mandato. "Acabei de ganhar as eleições. Ainda deveria estar festejando", disse Lula. Ele também comparou a situação do seu governo com a do atual campeão brasileiro de futebol, São Paulo Futebol Clube. "É como se o São Paulo tivesse de substituir todos os seus jogadores, sendo que ele acabou de ser campeão brasileiro", afirmou. O presidente disse também não estar preocupado com eventuais mudanças no Ministério. "Elas vão acontecer no momento em que eu entender que seja conveniente", afirmou Lula. Ele lembrou que não tem compromisso de dar posse aos ministros no dia 1º de janeiro. "Eu tenho que construir as bases do crescimento, destravar a economia, destravar a burocracia, depois, com muita tranqüilidade, vou anunciar para vocês se vou fazer mudanças no ministério", afirmou. O presidente ainda informou aos jornalistas que falará amanhã com o presidente reeleito da Venezuela, Hugo Chávez. Ao ser provocado pelos jornalistas se estaria preocupado com o fato de Chávez ter "reeleições indefinidas", Lula respondeu em tom de brincadeira: "A mim, não. Ele não vai disputar eleição no Brasil".