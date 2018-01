Lula diz que não avaliou decisão do TSE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quinta-feira, que não analisou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dificultou as coligações partidárias para as próximas eleições. Depois de lançar um pacote de medidas na área de educação, Lula afirmou que o que vai mudar o mapa é o que for feito hoje pela educação brasileira. "Eu não parei para estudar isso (decisão TSE). Eu agora estou preocupado é com a educação", afirmou. Segundo Lula, a educação no governo dele não é apenas uma bandeira, mas uma boa prática. "Não é uma coisa que gera benefícios a curto prazo. O que estamos pensando é num país para daqui a 10, 15 ou 20 anos, com uma sociedade muito melhor formada e com mais capacidade", afirmou. O presidente ressaltou que os investimentos em educação é que podem levar o Brasil ao primeiro mundo e ser mais competitivo. Diante da insistência de repórteres para que comentasse a decisão do TSE, Lula respondeu: "A vida política se resolve com mais educação." Lula disse que não está preocupado com críticas à política de educação no governo. "Há muitos elogios. Quem sou eu para querer unanimidade na educação? O que estamos fazendo é apenas aquilo que podemos fazer. Outros virão, depois de nós, e farão mais." Segundo o presidente, o problema é que o País passou muito tempo sem investir na área. "E quando a gente passa muito tempo sem fazer, o que se colhe, na verdade, não é uma coisa boa para o País". Pouco antes, em discurso para uma platéia de educadores e reitores, Lula jogou a culpa pelos problemas sociais no País em todos os seus antecessores, desde a Proclamação da República. O pacote da educação, lançado hoje, cria escola técnicas e envia ao Congresso Nacional o projeto de reforma universitária.