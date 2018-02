Lula diz que mostra 'transformação' do País no exterior

Segundo Lula, há um processo de "desinformação premeditado" para que as pessoas só fiquem sabendo do que acontece de errado no Brasil. O ex-presidente voltou a criticar a postura da imprensa. "Acho que por conta do tratamento que a imprensa tem dado ao governo Dilma o povo brasileiro não sabe 30% do que o governo da presidenta Dilma está fazendo", afirmou.

Lula voltou a destacar que o governo obviamente gostaria de que a economia estivesse crescendo mais e disse que tem "consciência que tem uma crise global que se assemelha à de 1929". Segundo ele, a crise foi causada pelos países desenvolvidos e eles não souberam como solucioná-la. "Europeus e americanos que sabiam resolver todos os problemas no mundo, como no Brasil e na Bolívia, não souberam (resolver) quando a crise se deu no coração do sistema capitalista", afirmou.

No início de seu discurso, Lula fez uma menção ao ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra e o parabenizou pela decisão de concorrer a uma vaga no Senado pelo PT. "É muito bom a sua volta para disputar um cargo público nesse País. Com todo respeito que tenho aos senadores do Brasil, tua presença lá vai engrandecer a tradição gaúcha", disse. Além de governador e prefeito de Porto Alegre, Dutra foi ministro das Cidades no governo Lula entre 2003 e 2005. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula participam em Porto Alegre de evento organizado pelo PT gaúcho para lançar a pré-candidatura de Tarso Genro à reeleição ao governo do Estado e do ex-governador Olívio Dutra ao Senado, ao lado dos aliados PC do B e PTB.