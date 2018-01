Lula diz que jogo foi duro e que a seleção ficou aquém O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que a Seleção brasileira esteve "aquém" daquilo que poderia fazer no jogo de hoje contra a Croácia, no jogo de estréia do Brasil na Copa d. Em entrevista à Radiobrás, no Palácio da Alvorada, onde assistiu à partida, ele disse que o jogo "foi muito duro" e que sentiu sofrimento e angústia. "Na hora em que os jogadores desabrocharem, eu acho que o Brasil terá chance de ganhar, de muito, dos adversários. De vez em quando, ver a Croácia com mais domínio de bola do que o Brasil foi sofrimento", afirmou. Ele fez, no entanto, a ressalva de que o Brasil tem time para ganhar a Copa deste ano. "O que vale, no futebol, é a vitória. Seja com gol de cabeça, de peito, de bicicleta ou canela." O presidente, vestindo camisa da Seleção Brasileira, assistiu ao jogo em companhia de líderes do PMDB, partido que resiste aos convites de Lula para participar de sua chapa pela reeleição. "A minha sorte é que eu estava com o Renan e Sarney", disse, referindo-se ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e ao senador José Sarney (PMDB-AP), da ala peemedebista governista. "Eles ajudam a equilibrar o meio-de-campo", disse Lula. Após o jogo, a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse, ao deixar o Alvorada, que um a zero "é ganhar".