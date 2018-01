Lula diz que invasores perderam o limite da responsabilidade O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em solenidade no Palácio do Planalto, que os militantes do Movimento de Libertação dos Sem- Terra (MLST) pagarão pelo vandalismo praticado nesta terça-feira, na Câmara. "O que vimos ontem não foi um movimento de democracia, mas uma cena de vandalismo. As pessoas perderam o limite de responsabilidade no trato da coisa pública", afirmou. Em nenhum momento do discurso Lula citou o amigo e integrante da cúpula do PT, Bruno Maranhão, líder do MLST, responsável pela invasão da Câmara. Quando deixou a cerimônia, ao ser perguntado sobre a participação de Maranhão no quebra-quebra, Lula respondeu rapidamente: "Deixa isso para o PT resolver, gente." Em discurso de 12 minutos, no Palácio do Planalto, Lula disse que o grupo de manifestantes não tinha nem pauta de reivindicação e extrapolou os limites da democracia. Para ele, as pessoas podem até não gostar do Congresso Nacional, mas lembrou que na época em que o Parlamento esteve fechado, durante o regime militar, a situação era pior. "Muitos de vocês acompanharam minha vida e sabem que nasci no movimento social. Fiz as greves, passeatas e caminhadas que tinham que ser feitas para conquistar a democracia. E fiz comício na frente do Congresso para cobrar deputados", afirmou. "Mas a minha cabeça sempre permeou a certeza de que a democracia nos impôs limites de responsabilidade e limites das coisas que podemos ou não fazer." Lula relatou aos presentes à cerimônia de assinatura do projeto de lei sobre o Fundo Setorial do Audiovisual (FNC), que no próprio gabinete da Presidência fez acordos, na semana passada, com trabalhadores rurais, a Contag e a Fetag. Disse ainda que no Palácio do Planalto entrou "uma quantidade de gente que jamais tinha imaginado colocar o pé na Presidência. "Aqui já entrou sem-teto, sem-terra, todo tipo de movimento que vocês possam imaginar. Nunca criamos dificuldades para que os movimentos pudessem entregar as reivindicações e reclamar", afirmou. "E vamos continuar agindo assim. Afinal de contas, foi para isso que ganhei as eleições, garantindo que parte da sociedade que não tem acesso ao poder político, possa ter." Lula disse também aos artistas e cineastas que seria importante que eles fossem hoje ao Congresso entregar o projeto do FNC, para mostrar aos parlamentares, à imprensa e ao Presidente da República que "a cena de ontem não faz parte da cultura política e da visão de democracia que todos acreditamos". "Quem praticou vandalismo pagará pelo vandalismo e quem praticou democracia será beneficiado pela democracia que estamos construindo."