Lula diz que indicará novo ministro do STF em até 1 mês O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que pretende anunciar até 17 de dezembro - último dia de trabalho do Legislativo no ano - o nome do seu último indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista no Palácio do Planalto, Lula afirmou que discutirá o novo nome com a presidente eleita, Dilma Rousseff, e que pretende discutir com ela, também, os nomes de diretores para as agências reguladoras.