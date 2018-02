Lula diz que Fidel está com 'lucidez incrível e saúde impecável'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reencontrou-se na noite desta terça-feira com o líder cubano Fidel castro, afastado do poder há um anos e meio por motivos de saúde, e disse que ele está pronto para reassumir o cargo. A conversa durou duas horas e meia e, segunda Lula, o presidente afastado de Cuba está com uma "lucidez incrível e uma saúde impecável". Fidel fotografa Lula no encontro. Foto: divulgação/Governo de Cuba Raúl recebe Lula em Cuba; Brasil quer investir R$1 bi Petrobras define parceria com petrolífera cubana Lula fez o relato da conversa com Fidel no aeroporto Jose Martí, de onde retornou às 21h30 (00h30 de Brasília) para o Brasil. Estava acompanhado do presidente em exercício de Cuba, Raul Castro, irmão de Fidel. "Eu penso que Fidel está pronto para assumir o papel político que ele tem em Cuba e o papel que ele tem na história, no mundo globalizado", afirmou o presidente. Ao mencionar que a saúde de Fidel está impecável, Lula fez uma comentário bem humorado. "Se um dia eu ficar doente quero ter a mesma capacidade de falar que teve o Fidel comigo porque nessas duas horas e meia que conversamos, Fidel falou duas horas e eu falei meia", brincou. "Logo, logo ele vai se recuperar fisicamente. Porque o político é como um atleta: se passa algum tempo sem fazer exercício precisa fazer esforço maior para se recuperar." Em seguida, contou que é "um apaixonado pela Revolução Cubana", repetindo declarações que deu ao longo do dia, evitando falar de assuntos polêmicos, como a falta de liberdade no país. "Eu sou da geração apaixonada pela Revolução Cubana." Carnaval Antes de entrar no avião Lula convidou Raul Castro para passar o carnaval no Brasil no próximo mês. Como Raul respondeu que não pode viajar em fevereiro, Lula nãos e deu por vencido: "No dia em que ele for ao Brasil vamos fazer um carnaval para ele." Raúl disse estar muito satisfeito com a visita e chamou Lula de irmão. "Nós amamos o Brasil. Lula somente devia ter nascido em Cuba." A reunião foi cercada de mistério e só ocorreu no fim do dia, menos de três horas antes de Lula voltar ao Brasil. Ele saiu às 16h40 junto com o chefe da segurança do Planalto, general Gonçalves Dias, e o médico da Presidência, Cléber Ferreira. Um comboio de cubanos os acompanhou no trajeto até o local onde o presidente cubano se encontra, que é mantido em sigilo. Texto atualizado à 1h40